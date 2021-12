Starosta Čečejoviec: Obecný sociálny podnik sa osvedčil

Čečejovce 1. decembra (TASR) - Obecný sociálny podnik v Čečejovciach v okrese Košice-okolie sa osvedčil. Pre TASR to povedal starosta Lukáš Macák s tým, že v budúcnosti ho chcú rozšíriť o služby pre občanov, či vykonávať práce aj v okolitých obciach.



Sociálny podnik začal fungovať v apríli, aktuálne ho tvorí sedem zamestnancov. "Venujú sa stavebnej činnosti, vykonávajú každodenné bežné práce v rámci obce, ale aj rôzne služby pre jej obyvateľov - od kosenia trávy, drvenia konárov a podobne," spresnil s tým, že služby pre občanov postupne rozbiehajú. Doposiaľ pracovali napríklad aj na vybudovaní trhoviska či detského ihriska. V súčasnosti realizujú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. "Pracujú na každodennej báze, sú veľmi šikovní. Pevne verím, že to takto bude naďalej napredovať. V pláne máme aj zateplenie pavilónov miestnej základnej školy či rekonštrukciu mosta."



Kým sa v súčasnosti zameriavajú viac na rozvoj obce, v budúcnosti by chceli svoje portfólio rozširovať, poskytovať služby aj okolitým obciam, a tak sociálny podnik zväčšovať. Macák predpokladá, že počas leta bude v súvislosti s pravidelnou kosbou v Čečejovciach potrebné prijať ďalšie dve pracovné sily.



Podľa jeho slov by samospráva, ak na to má kapacitu, mala vykonávať väčšinu prác a zveľaďovať obec svojpomocne. Pripomenul, že sociálny podnik je dobrou príležitosť aj pre samotných pracovníkov, pre ktorých by bolo náročnejšie uplatniť sa na bežnom trhu práce.