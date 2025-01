Čečejovce plánujú postaviť nové zdravotné stredisko za 1,25 milióna

Čečejovce 5. januára (TASR) - V Čečejovciach v okrese Košice-okolie má vyrásť nové zdravotné stredisko zhruba za 1,25 milióna eur. Obec získala na tento účel nenávratný finančný príspevok. Pre TASR to uviedol starosta Lukáš Macák. Predpokladá, že s prácami by sa mohlo začať toto leto. Samotnú výstavbu odhaduje na jeden rok.



Centrum zdravia obce Čečejovce by malo vyrásť na pozemku obce za obecným úradom. Macák považuje za úspech, že projekt zahŕňa aj zachovanie väčšiny z takmer 30 stromov, ktoré sú na pozemku. V súvislosti s výstavbou sa podľa neho vyrúbu len štyri.



"Vznikne moderné zdravotné stredisko, ktoré bude spĺňať podmienky 21. storočia. Budú to energeticky úsporné priestory," povedal s tým, že pod jednou strechou budú k dispozícii zdravotné aj sociálne služby. Okrem ambulancií by totiž mal byť jeho súčasťou aj priestor pre sociálne poradenstvo. Celkovo by tu mali byť štyri ambulancie. "Pôjde o ambulanciu všeobecného lekára, pediatra, zubára a ďalšiu ambulanciu, kde sa budú striedať viacerí odborníci. Máme v pláne osloviť ortopéda, gynekológa či hematológa," dodal.



V Čečejovciach v súčasnosti pôsobí všeobecná lekárka, pediater a zubár, ktorí majú svoje ambulancie v budove obecného úradu. Podľa starostu však už priestory nespĺňajú potrebné podmienky - nie sú totiž bezbariérové a lekári by tak nedostali nové licencie. Ako hovorí, v obci evidujú veľký dopyt po zdravotnej starostlivosti v dostupnej vzdialenosti, a to aj preto, lebo ide o spádovú obec.



V súčasnosti pracujú na získaní stavebného povolenia pre centrum zdravia. Odhaduje, že verejné obstarávanie by mohlo byť vyhlásené vo februári. "Uvidíme, ako to dopadne. Dosť nás ťaží zvýšená DPH a samotné ceny tovaru," povedal Macák. Nevylúčil možnosť, že by obec v prípade potreby vzala na dofinancovanie projektu úver.



Ak sa súčasné ambulancie presťahujú z budovy obecného úradu do nového zdravotného strediska, uvoľnené priestory by podľa neho mohli byť využité pre archív obce a tiež by mohli byť ponúknuté na ďalšie účely prostredníctvom nájmu. Konečné slovo však bude mať obecné zastupiteľstvo.