Čečejovce zaviedli rezidentskú kartu, využíva sa na zbernom dvore

Čečejovce 5. apríla (TASR) - V Čečejovciach v okrese Košice-okolie zaviedli rezidentské čipové karty, obyvatelia ich môžu využívať pri odovzdávaní odpadu na zberný dvor. Dôvodom ich zavedenia bolo podozrenie, že niektorí tam nosia cudzí odpad či odpad z podnikateľskej činnosti. Ako pre TASR povedal starosta Lukáš Macák, využitie karty vidí aj pri kultúrnych podujatiach či získavaní iných benefitov zo strany obce.



Od začiatku roka vydali približne 300 takýchto kariet, ktoré sú spárované s občianskym preukazom. Vydanie nie je viazané len na trvalý pobyt v Čečejovciach, ale aj na vzťah k nehnuteľnosti. "Karta je určená pre tých, ktorí tu platia poplatky za likvidáciu odpadu. Pre domácnosť je jedna zdarma. Prídu s ňou na zberný dvor a priložia k čítačke. Fyzická obsluha tam vždy bude musieť byť, ale už veci nezapisuje ručne. Štatistiku máme vygenerovanú hneď. Vidíme, kto, kedy a čo priniesol," uviedol pre TASR.



Zdôraznil, že ľudí nechcú trestať za to, že odpad nosia na zberný dvor, chcú však eliminovať špekulantov. "Ak k nám niekto pravidelne nosí rozbité kachličky alebo má nový dom a nosí staré nábytky, asi niečo nie je v poriadku. Vysvetľoval som aj obyvateľom okolitých obcí, aby sa nehnevali, ale oni za to neplatia - platia za to naši obyvatelia. Bavili sme sa aj so starostami, či nemôžu nejakým spôsobom prispieť. Ale my na to absolútne nemáme kapacitu," vysvetlil s tým, že majú istý počet kontajnerov, ktoré by tak nestíhali vyvážať.



Celý systém zavedenia čipových kariet stál obec do 4500 eur. Aktuálne dolaďujú softvér, aby bolo možné generovať štatistiky ešte prehľadnejšie. Doterajšie ohlasy na túto novinku v obci boli podľa jeho slov veľmi pozitívne. Macák doplnil, že sa na neho obrátili aj iné samosprávy, ktoré by sa takýmto riešením chceli inšpirovať.



Čečejovčania podľa starostu pristupujú k separácii odpadu zodpovedne. Obec eviduje pri 2100 obyvateľoch 280 ton komunálneho odpadu ročne. Neobáva sa, že by v dôsledku zavedenia čipových kariet opäť vo veľkom vznikali čierne skládky, ktoré sa im v uplynulých rokoch podarilo eliminovať. "Hocijaký systém budeme mať, niektorí ľudia to aj tak nevedia pochopiť," dodal.