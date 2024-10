Čecha v Západných Tatrách ratovali záchranári

Tvrdošín 19. októbra (TASR) - Horskí záchranári zasahovali v sobotu v Západných Tatrách, kde sa pod vrchom Volovec zranil 55-ročný český turista. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Muž si pádom spôsobil bolestivé poranenie členka. Z horského terénu ho transportovali leteckí záchranári z Popradu.



"Na Zverovke bol pacient do príchodu zdravotných záchranárov zverený do starostlivosti horského záchranára. Odtiaľ následne so zdravotnými záchranármi smeroval do nemocnice v Trstenej na ďalšie vyšetrenia," doplnila HZS.