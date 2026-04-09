< sekcia Regióny
CEEV Živica prezentuje pedagógom trendy v zelenom vzdelávaní
Podľa CEEV Živica je dôležité vybaviť školských odborníkov nástrojmi, ktoré žiakom pomôžu nájsť uplatnenie v takzvaných zelených odvetviach.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. apríla (TASR) - Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica a jeho platforma Hurá von! pripravili vo štvrtok v Banskej Bystrici seminár pre pedagógov a poradcov o vzdelávaní k udržateľnej kariére. Účastníci sa na ňom dozvedia, ako pripraviť dnešných žiakov na prácu vo svete, ktorý čelí klimatickej kríze. Podujatie vzniklo vďaka medzinárodnej spolupráci expertov z Fínska, Slovinska a Česka.
Podľa CEEV Živica je dôležité vybaviť školských odborníkov nástrojmi, ktoré žiakom pomôžu nájsť uplatnenie v takzvaných zelených odvetviach. „Profesie budúcnosti sa formujú už dnes a vieme, že mnohé z nich budú súvisieť s naprávaním škôd, ktoré naša a predošlé generácie spôsobili planéte. Vzniknú nielen úplne nové ‚zelené‘ profesie, ale množstvo tradičných pracovných pozícií sa tiež ‚ozelení‘. Dobrou správou je, že každý z nás aj vďaka svojej profesii a jej zodpovednému výberu môže meniť svet k lepšiemu už teraz,“ priblížila odborníčka na environmentálne vzdelávanie a manažérka platformy Hurá von! Ivana Poláčková.
Podľa nej je vzdelávanie o udržateľných kariérach jedným z kľúčov k zvládnutiu aktuálnych kríz. „Ako spoločnosť dnes čelíme obrovským výzvam - environmentálnej, geopolitickej, ekonomickej, spoločenskej i technologickej a prebiehajúca klimatická zmena to všetko ešte zosilňuje. Preto je dôležité vedieť, aké kompetencie potrebujeme u dnešných mladých ľudí v školách rozvíjať, aby boli pripravení byť súčasťou riešenia týchto výziev v blízkej budúcnosti,“ zdôraznila Poláčková.
Pedagógovia a kariérni poradcovia z celého Slovenska sa na seminári zoznámia s novými metodikami a prvýkrát uvidia novú príručku zameranú na udržateľné kariéry. Cieľom podujatia je naučiť ich, ako prirodzene začleňovať témy udržateľného rozvoja do poradenstva a vzdelávania žiakov základných a stredných škôl.
