Čekovce majú roky problém rozbehnúť obnovu dvoch obecných domov

Čekovce 12. januára (TASR) – Už viac ako päť rokov sa snaží vedenie obce Čekovce v okrese Krupina zrealizovať projekt rekonštrukcie kultúrneho domu a obecného úradu. Posledná kontrola verejného obstarávania ale dostala obec do časového sklzu a schválenú dotáciu od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) tak museli vrátiť.



"Už počas príprav projektu sa uskutočnilo viacero kontrol, kde nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, respektíve porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ," uviedol pre TASR starosta Milan Gregáň.



V auguste 2018 bol na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) doručený list so žiadosťou o vykonanie ďalšej kontroly. "Výsledkom bolo zistené porušenie dvoch paragrafov zákona o verejnom obstarávaní. Úrad konštatoval, že to mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Teda nie jednoznačne, že to malo vplyv," priblížil starosta.



"SIEA sme potom poslali žiadosť o predĺženie termínu realizácie, čo nám ale neschválili. V zmluve o poskytnutí dotácie bola podmienka ukončiť projekt do 24 mesiacov od podpisu, čo ale nebolo možné, a teda zmluva o dotácii musela byť zrušená," konštatoval. V súčasnosti sa ale obec s týmto projektom snaží znovu zapojiť do aktuálne vyhlásenej výzvy SIEA.



Podľa starostu obec plánuje v najbližších rokoch vybudovať aj zariadenia pre seniorov. "Chceli by sme zrekonštruovať dve obecné budovy za pomoci dotácií z EÚ," povedal. Žiadosť majú aktuálne podanú aj na dotáciu z Environmentálneho fondu na kompostéry a pripravujú aj projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Z vlastných prostriedkov plánujú zrekonštruovať ČOV pri bytovom dome a čiastočne obnoviť aj miestny rozhlas. "Všetko však záleží na tom, či bude v obci všeobecná podpora od občanov," dodal.



Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1391. Patrila vtedy bzovíckemu prepošstvu. V roku 1828 mala 412 obyvateľov. Dnes ich má asi 450.