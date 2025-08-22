< sekcia Regióny
ČEKY POINT - talkshow Mariána Čekovského
EKY POINT - talkshow Mariána Čekovského je výnimočné podujatie Mariána Čekovského.
Autor OTS
Trenčín 22. augusta (OTS) - Pozýva si do nej rôznych hostí, ktorí robia svoju prácu srdcom a sú v nej výnimoční.
Tentokrát to budú skvelí hokejisti, ktorých netreba predstavovať: Marián Gáborík a Boris Valábik.
Od roku 2012 sa v tejto talkshow vystriedalo viac ako 150 hostí. Od Jiřiny Bohdalovej cez Milana Lasicu, Maxa Kašparů, Jána Volka, Nasti Kuzminovej, Martina Dejdara až po Petra Lipu alebo Igora Timka. Ako hudobní hostia vystupovala väčšina špičkových slovenských muzikantov.
Súčasťou tohto podujatia je vždy aj maliar, tzv. ”Umelec pod tlakom”, ktorý musí počas trvania talkshow namaľovať obraz na tému večera. V Trenčíne to bude Radoslav Repický.
Diváci sú zároveň aj Mariánovými hosťami, nie komparzistami. Zážitok je teda výnimočný, neopakovateľný a nedá sa pozrieť zo záznamu.
12.10.2025 bude v Trenčíne už 145. vydanie tejto úspešnej talkshow.
Vstupenky v sieti www.ticketportal.sk
ČEKY POINT - talkshow Mariána Čekovského
Dátum: 12.10.2025
Miesto: PIANO Club - Trenčín
Hostia: Marián Gáborík a Boris Valábik
Maliar: Rado Repický
Téma: BORIS a BRAMBOR
