Celková návštevnosť BZ UPJŠ vlani klesla

Košice 25. februára (TASR) – Botanickú záhradu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) v Košiciach vlani navštívilo približne o polovicu menej ľudí ako bežne. Výpadok príjmov tak predstavuje niekoľko desiatok tisíc eur. Počas zatvorenia pre verejnosť v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa pripravujú aj na jej modernizáciu. Pre TASR to uviedol hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.



Minulý rok si BZ pripomínala svoje 70. výročie. Vzhľadom na pripravené akcie pri tejto príležitosti očakávala aj vysokú návštevnosť. „V letných mesiacoch sme síce zaznamenali viac ako dvojnásobnú návštevnosť, ale súhrnne je to za celý rok len 50 percent návštevnosti v bežnom roku,“ povedal. K podstatnému výpadku príjmov BZ UPJŠ podľa neho prispelo, že z dôvodu protiepidemických opatrení bola zatvorená niekoľko mesiacov na jar i v závere roka 2020.



V roku 2018 evidovali takmer 44.300 platiacich návštevníkov. V roku 2019, keď bola BZ pre rekonštrukciu zatvorená tri a pol mesiaca, ich bolo 35.054. Vlani počet platiacich návštevníkov klesol približne na 22.900. Výpadok príjmov tak medziročne dosiahol približne 30.000 eur. Oproti roku 2018, kedy bola BZ otvorená celoročne, je to zhruba 66.000 eur.



BZ je pre verejnosť z dôvodu pandémie nepretržite zatvorená od polovice vlaňajšieho októbra. „Tento čas sa využíva na bežnú prevádzkovú činnosť, starostlivosť o rastliny ako vo vonkajších, tak aj vo vnútorných priestoroch, prípravu novej sezóny či modernizáciu webovej stránky BZ UPJŠ,“ pripomenul Zavatčan.



V tomto roku sa podľa neho pripravujú aj na rozsiahlu modernizáciu vstupných priestorov a kompletné zateplenie budovy. „Získali sme na to prostriedky z projektu financovaného Európskou úniou cez Ministerstvo životného prostredia SR. Po realizácii tohto projektu takmer za milión eur, v trvaní zhruba jedného roka, získa BZ nový vzhľad a moderné návštevnícke centrum,“ spresnil.



Zároveň majú rozpracovaný projekt zameraný na využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyiregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých. Celkový rozpočet tohto projektu cezhraničnej spolupráce je viac než 58.000 eur. Verejnosti ho plánujú predstaviť v máji.