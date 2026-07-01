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Celková výmera NAPANT-u po zonácii bude 78.840 hektárov
Zóna B so štvrtým stupňom ochrany bude mať 13.295 hektárov, čo predstavuje 16,86 percenta výmery.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Celková výmera Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) po zonácii bude 78.840 hektárov. Zo štyroch zón najprísnejšia chránená zóna A, v ktorej platí piaty stupeň ochrany, bude mať výmeru 36.843 hektárov, čo predstavuje 46,73 percenta. Vyplýva to z návrhu zonácie z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorý schválila vláda na svojom stredajšom zasadnutí.
„Dôvodom tejto úpravy je potreba zabezpečiť priaznivý stav biotopov a predmetov ochrany nachádzajúcich sa na území národného parku. Nadmerné stavy niektorých druhov zveri môžu mať negatívny vplyv na ekosystémy národného parku, najmä na prirodzenú obnovu lesných porastov a na reprodukčný úspech niektorých druhov vtákov hniezdiacich na zemi vrátane hlucháňa hôrneho,“ uviedol rezort.
Zóna B so štvrtým stupňom ochrany bude mať 13.295 hektárov, čo predstavuje 16,86 percenta výmery. Zóna C s tretím stupňom ochrany bude predstavovať 35,79 percenta. Najmenej, 488 hektárov, bude mať podľa MŽP zóna D s druhým stupňom ochrany.
Účelom zonácie je tiež zabezpečenie priaznivého stavu 33 biotopov európskeho významu a šiestich biotopov národného významu, 251 druhov rastlín európskeho a národného významu, 83 druhov živočíchov európskeho a národného významu, 38 druhov vtákov a abiotických javov, uvádza sa v návrhu.
NAPANT sa prekrýva s deviatimi národnými prírodnými rezerváciami, 20 prírodnými rezerváciami, 12 národnými prírodnými pamiatkami a troma prírodnými pamiatkami. Po schválení zonácie národného parku budú tieto chránené územia zrušené s výnimkou jaskýň a národnej prírodnej rezervácie Hnilecká jelšina, tvrdí ministerstvo. Ochranné pásmo národného parku sa zároveň prekrýva s 15 existujúcimi územiami národnej sústavy chránených území.
Vyhlásenie zonácie NAPANT-u prispeje podľa MŽP k odstráneniu nedostatkov, ktoré identifikoval Súdny dvor EÚ v rozsudku z roku 2022 týkajúcom sa nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho. Národný park je súčasťou jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku. Dôvodom vyhlásenia je aj konanie o porušení pravidiel, ktoré vedie Európska komisia voči SR vo vzťahu k územiam európskeho významu.
Zonácia NAPANT-u nadobudne účinnosť 15. júla 2026.
„Dôvodom tejto úpravy je potreba zabezpečiť priaznivý stav biotopov a predmetov ochrany nachádzajúcich sa na území národného parku. Nadmerné stavy niektorých druhov zveri môžu mať negatívny vplyv na ekosystémy národného parku, najmä na prirodzenú obnovu lesných porastov a na reprodukčný úspech niektorých druhov vtákov hniezdiacich na zemi vrátane hlucháňa hôrneho,“ uviedol rezort.
Zóna B so štvrtým stupňom ochrany bude mať 13.295 hektárov, čo predstavuje 16,86 percenta výmery. Zóna C s tretím stupňom ochrany bude predstavovať 35,79 percenta. Najmenej, 488 hektárov, bude mať podľa MŽP zóna D s druhým stupňom ochrany.
Účelom zonácie je tiež zabezpečenie priaznivého stavu 33 biotopov európskeho významu a šiestich biotopov národného významu, 251 druhov rastlín európskeho a národného významu, 83 druhov živočíchov európskeho a národného významu, 38 druhov vtákov a abiotických javov, uvádza sa v návrhu.
NAPANT sa prekrýva s deviatimi národnými prírodnými rezerváciami, 20 prírodnými rezerváciami, 12 národnými prírodnými pamiatkami a troma prírodnými pamiatkami. Po schválení zonácie národného parku budú tieto chránené územia zrušené s výnimkou jaskýň a národnej prírodnej rezervácie Hnilecká jelšina, tvrdí ministerstvo. Ochranné pásmo národného parku sa zároveň prekrýva s 15 existujúcimi územiami národnej sústavy chránených území.
Vyhlásenie zonácie NAPANT-u prispeje podľa MŽP k odstráneniu nedostatkov, ktoré identifikoval Súdny dvor EÚ v rozsudku z roku 2022 týkajúcom sa nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho. Národný park je súčasťou jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku. Dôvodom vyhlásenia je aj konanie o porušení pravidiel, ktoré vedie Európska komisia voči SR vo vzťahu k územiam európskeho významu.
Zonácia NAPANT-u nadobudne účinnosť 15. júla 2026.