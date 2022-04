Celkový dlh mesta Partizánske vlani dosiahol 1,8 milióna eur

Partizánske 26. apríla (TASR) - Mesto Partizánske ku koncu minulého roka dlžilo 1.851.040,29 eura. Celková úverová zadlženosť tak bola na úrovni 10,06 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2021, ktorý na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci.



S úvermi zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) zadlženosť mesta predstavuje sumu 2.633.667,27 eura. Úvery zo ŠFRB splácajú nájomníci bytov. Celková zadlženosť mesta bez úverov zo ŠFRB v porovnaní s rokom 2020 vzrástla o 198.178,20 eura.



Mesto vlani skončilo s prebytkom vo výške 2.208.246,77 eura. Celkové príjmy malo na úrovni 22.107.975,80 eura, jeho celkové výdavky za minulý rok dosiahli 19.899.729,03 eura.



"Najmä vďaka prebytku finančných operácií a z časti prebytku finančného hospodárenia sme minulý rok zakončili s čiastkou viac ako 1,3 milióna eur, čo nám umožňuje v tejto veľmi ťažkej dobe prežiť," skonštatoval primátor Jozef Božik.



Mesto sa podľa neho spolieha na to, že rokovania Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska povedú k tomu, že v čase, keď samosprávam náhle narástli náklady na energie a ďalšie komodity, bude možné čerpať tieto peniaze nielen na kapitálové, ale aj bežné výdavky. "Toto bolo možné počas pandémie, teraz máme vyhrotenú situáciu, jednak spôsobenú vojnou na Ukrajine, nárastom cien a obrovskou infláciou. Tie príjmy, ktoré máme v rozpočte, nám nebudú postačovať na to, aby sme vykryli dotácie na šport, kultúru aj investičný rozvoj," upozornil.



Samospráva preto podľa Božika očakáva, že peniaze z prebytku bude môcť použiť aj na bežný chod mesta, zároveň jej to vytvorí priestor na to, aby čerpala vyšší úver a zároveň i mimoriadne veľa investovala.



V rezervnom fonde malo mesto k 31. decembru minulého roka sumu 1,632 milióna eur.