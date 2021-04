Celkový dlh mesta Trenčín bol ku koncu februára viac ako 18 mil. eur

Trenčín 7. apríla (TASR) – Celkový dlh mesta Trenčín sa ku koncu februára pohyboval na úrovni 18,1 milióna eur, čo predstavuje 330 eur na jedného obyvateľa mesta. Vyplýva to z informácie o základných finančných ukazovateľoch mesta, ktoré v stredu zobralo na vedomie trenčianske mestské zastupiteľstvo.



Ako informovala vedúca ekonomického útvaru mesta Mária Capová, mesto Trenčín v rokoch 2011 až 2021 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh za toto obdobie klesol o viac ako 54 %, čo v absolútnej výške predstavuje pokles o viac ako 21,6 milióna eur.



“Nárast dlhu k 31. decembru 2020 o 4,63 % oproti stavu ku koncu roka 2019 ovplyvnilo prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 1,280 milióna eur určenej na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie na chod mesta. Návratná finančná výpomoc bola použitá do konca roka 2020 na bežné a kapitálové výdavky mesta. Je bezúročná, splácať sa začne v roku 2024 a je so štvorročnou splatnosťou. Predpokladaná výška celkového dlhu ku koncu roka 2021 je 16,53 milióna eur,” uviedla Capová.



Pohľadávky mesta Trenčín k 28. februáru sú vo výške 4,2 milióna eur. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je k 28. februáru vo výške 13,4 milióna eur, čo predstavuje 25,4 % bežných príjmov mesta za rok 2020.