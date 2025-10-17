Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ČELNÁ ZRÁŽKA AUTA S KAMIÓNOM: Jeden vodič utrpel vážne zranenia

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Polícia je na mieste a usmerňuje dopravu. Vodičov žiada, aby úsek obchádzali a rešpektovali jej pokyny.

Autor TASR
Turňa nad Bodvou 17. októbra (TASR) - Úsek cesty I/16 pri križovatke s ulicou Hájskou v blízkosti čerpacej stanice v Turni nad Bodvou je pre dopravnú nehodu úplne neprejazdný. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Ako spresnila, došlo k čelnej zrážke osobného a nákladného motorového vozidla. „Vodič osobného auta utrpel vážne zranenia,“ uvádza.

