Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Regióny

Čelná zrážka auta s dodávkou na R2 si vyžiadala jeden život

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

K tragickej dopravnej nehode na R2 došlo v skorých ranných hodinách.

Autor TASR
Tornaľa 26. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu na rýchlostnej ceste R2 pri Tornali, prišla o život jedna osoba. Na mieste sa čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

K tragickej dopravnej nehode na R2 došlo v skorých ranných hodinách. V smere na Tornaľu sa zrazila dodávka s osobným autom, ktorého vodič pri čelnej zrážke zahynul. Vodič dodávky bol so zraneniami prevezený do nemocnice.

„V súvislosti s touto tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva. Presná príčina nehody bude predmetom jej ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Kováčiková.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Keď sa blížili Vianoce v roku 1956...