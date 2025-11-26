< sekcia Regióny
Čelná zrážka auta s dodávkou na R2 si vyžiadala jeden život
K tragickej dopravnej nehode na R2 došlo v skorých ranných hodinách.
Autor TASR
Tornaľa 26. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu na rýchlostnej ceste R2 pri Tornali, prišla o život jedna osoba. Na mieste sa čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
K tragickej dopravnej nehode na R2 došlo v skorých ranných hodinách. V smere na Tornaľu sa zrazila dodávka s osobným autom, ktorého vodič pri čelnej zrážke zahynul. Vodič dodávky bol so zraneniami prevezený do nemocnice.
„V súvislosti s touto tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva. Presná príčina nehody bude predmetom jej ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Kováčiková.
