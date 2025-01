ČELNÁ ZRÁŽKA DVOCH AÚT: Bolo viacero zranených

Veľká Čausa 27. januára (TASR) - Čelná zrážka dvoch osobných áut v nedeľu (26. 1.) popoludní na ceste I/9 za Veľkou Čausou (okres Prievidza) v časti Banská si vyžiadala viacero zranených ľudí. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti.



"Dvadsaťštyriročný vodič Audi, ktorý jazdil v smere od Handlovej na Prievidzu, neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky, následkom čoho dostal so svojím vozidlom šmyk a prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s vozidlom Seat," opísali policajti.



Nehoda si podľa nich vyžiadala zranenie osôb, ktoré previezli záchranári do nemocnice na lekárske ošetrenie. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. "Na vozidlách bola následkom zrážky spôsobená škoda vo výške 15.000 eur," doplnila polícia.