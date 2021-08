SMRTEĽNÁ NEHODA: Zrážka pri Velkých Kapušanoch sa skončila tragicky

Veľké Kapušany 26. augusta (TASR) – Čelná zrážka dvoch osobných motorových vozidiel, ku ktorej došlo v stredu 25. augusta medzi mestom Veľké Kapušany a obcou Vojany v okrese Michalovce, si vyžiadala jednu obeť. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, ďalší traja účastníci utrpeli pri dopravnej nehode ťažké zranenia, tri osoby sa zranili ľahko.



"Podľa doterajších zistení polície 43-ročný vodič z okresu Michalovce viedol vozidlo zn. Honda Civic po ceste III/3761 v smere od mesta Veľké Kapušany na obec Vojany, kde v miernej pravotočivej zákrute prešiel z doposiaľ nezistených príčin do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom zn. VW Touran, ktoré viedol 24-ročný vodič z Michalovského okresu," priblížila Mésarová s tým, že po náraze odhodilo jedno z vozidiel mimo vozovku.



Ťažké zranenia mali podľa predbežných lekárskych správ utrpieť obaja vodiči. Jedna zo spolujazdkýň vo vozidle Honda po prevoze do nemocnice vážnym zraneniam podľahla, zranenia druhej si majú vyžiadať dobu liečenia do 42 dní. "Vo vozidle VW Touran sa ľahko zranili traja spolujazdci s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní," doplnila Mésarová.



Dychová skúška na prítomnosť alkoholu mala u oboch vodičov negatívny výsledok, obom tiež polícia odobrala biologický materiál, ktorý zašle na skúmanie. Škodu na vozidlách predbežne vyčíslili na 6000 eur.



"Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a ublíženia na zdraví," uzavrela hovorkyňa s tým, že presná príčina dopravnej nehody, miera zavinenia jej účastníkov, ako aj bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.