Prešiel do protismeru: Po čelnej zrážke hlásia štyroch zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR

K dopravnej nehode došlo dopoludnia. Tridsaťjedenročný vodič prešiel z doposiaľ neznámej príčiny do protismeru, kde sa nevyhol zrážke s autom, ktoré viedol 65-ročný muž.

Autor TASR
Margecany 8. októbra (TASR) - Utorková (7. 10.) čelná zrážka dvoch osobných áut medzi Margecanmi a Klenovom si vyžiadala štyroch zranených. Polícia v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

K dopravnej nehode došlo dopoludnia. Tridsaťjedenročný vodič prešiel z doposiaľ neznámej príčiny do protismeru, kde sa nevyhol zrážke s autom, ktoré viedol 65-ročný muž. „Starší vodič pri nehode utrpel ťažký úraz s bezprostredným ohrozením života, jeho 78-ročná spolujazdkyňa utrpela taktiež viacero ťažkých zranení,“ spresnila s tým, že mladší z vodičov utrpel ťažký úraz a jeho 19-ročný spolujazdec ľahké zranenia.

Ani jeden z vodičov nebol pod vplyvom alkoholu. Majetková škoda na vozidlách bola predbežne odhadnutá približne na 7000 eur.
