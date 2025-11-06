Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Regióny

Čelná zrážka motocykla s kamiónom: Na miesto vyslali vrtuľník

.
Miesto nehody. Foto: Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

Zranenému motocyklistovi ako prví poskytli pomoc pozemní záchranári, ktorí ho našli už pri vedomí.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hybe 6. novembra (TASR) - Pri čelnej zrážke motocykla s kamiónom, ktorá sa stala vo štvrtok na križovatke za obcou Hybe v smere na Malužinú, utrpel 60-ročný motocyklista poranenie hlavy a podľa svedkov bol krátkodobo v bezvedomí. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti informovala, že na miesto bol vyslaný popradský záchranársky vrtuľník.

Zranenému motocyklistovi ako prví poskytli pomoc pozemní záchranári, ktorí ho našli už pri vedomí. „Po prílete k miestu nehody si ho do starostlivosti prevzali záchranári z vrtuľníka, na mieste mu doplnili potrebnú liečbu,“ spresnili z ATE s tým, že následne bol s vážnym úrazom hlavy letecky prevezený do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
.

Neprehliadnite

Zomrela známa slovenská herečka z nitrianskeho divadla

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA