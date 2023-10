ČELNÁ ZRÁŽKA: Dôchodca prešiel do protismeru, hlásia štyroch zranených

Trebišov 31. októbra (TASR) - Pondelková (30. 10.) čelná zrážka pri obci Dargov v okrese Trebišov si vyžiadala štyroch zranených. Polícia v súvislosti s touto dopravnou nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K nehode na ceste I/19 došlo krátko pred 16.00 h. Podľa doterajších zistení 81-ročný vodič z Českej republiky viedol osobné auto značky Suzuki smerom od obce Dargov do Sečoviec, pričom pri prejazde miernej pravotočivej zákruty z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru.



"Došlo k zrážke s protiidúcim osobným motorovým vozidlom značky Opel, ktoré viedol 54-ročný vodič z Michalovského okresu. Po tejto zrážke vozidlo značky Opel narazilo do jazdnej súpravy (ťahača značky Mercedes s prívesom), ktoré v tom čase viedol 33-ročný vodič, občan Ukrajiny," spresnila Mésarová.



Podľa predbežných lekárskych správ dvaja vodiči osobných áut a spolujazdkyňa vo vozidle značky Opel utrpeli ľahké zranenia. Spolujazdkyňa vo vozidle značky Suzuki utrpela ťažké zranenia. U všetkých troch účastníkov dopravnej nehody boli dychové skúšky negatívne.



Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov je podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania.