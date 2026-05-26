ČELNÁ ZRÁŽKA: Nehoda pri Fiľakove si vyžiadala život ženy
Autor TASR
Fiľakovo 26. mája (TASR) - Pri Fiľakove v okrese Lučenec došlo v pondelok (25. 5.) večer k čelnej zrážke dvoch osobných áut. Nehoda si vyžiadala život 50-ročnej ženy, vodič druhého vozidla bol prevezený do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
K tragickej dopravnej nehode došlo na ceste medzi obcou Šíd a Fiľakovom v neskorých večerných hodinách. „Podľa predbežných informácií malo dôjsť k stretu vozidiel na úzkej ceste, kde nebolo možné na mieste určiť príčinu a mieru zavinenia dopravnej nehody,“ priblížila Žabková.
Vodička jedného z áut zostala po zrážke zakliesnená vo vozidle, z ktorého ju museli vyslobodiť hasiči. „Následne bola prevezená do nemocnice v Lučenci, kde však zraneniam podľahla,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa s tým, že 45-ročný vodič druhého vozidla bol so zraneniami prevezený do nemocnice.
Dychové skúšky u oboch vodičov boli s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.
