Nedela 3. máj 2026
ČELNÁ ZRÁŽKA PRI BRUSNE: Zasahujú všetky záchranné zložky

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel.

Autor TASR
Brusno 3. mája (TASR) - Na ceste I/66 nad obcou Brusno v okrese Banská Bystrica sa čelne zrazili dve osobné autá. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky i leteckí záchranári, cesta je obojsmerne uzavretá. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

„Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel. Dychové skúšky u vodičov boli s negatívnym výsledkom. Cesta na tomto úseku je momentálne neprejazdná, obchádzka vedie cez obec Brusno,“ priblížila polícia.


