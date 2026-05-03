ČELNÁ ZRÁŽKA PRI BRUSNE: Zasahujú všetky záchranné zložky
Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel.
Autor TASR
Brusno 3. mája (TASR) - Na ceste I/66 nad obcou Brusno v okrese Banská Bystrica sa čelne zrazili dve osobné autá. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky i leteckí záchranári, cesta je obojsmerne uzavretá. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel. Dychové skúšky u vodičov boli s negatívnym výsledkom. Cesta na tomto úseku je momentálne neprejazdná, obchádzka vedie cez obec Brusno,“ priblížila polícia.
