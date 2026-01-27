< sekcia Regióny
ČELNÁ ZRÁŽKA PRI NITRE: Všetkých previezli do nemocníc
Prítomnosť alkoholu u vodičov bude zisťovaná dodatočne odberom biologického materiálu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nitra 27. januára (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Nitra sa zranili traja ľudia. V pondelok (26. 1.) v poobedňajších hodinách sa na ceste II/593 medzi obcami Horné Lefantovce a Oponice čelne zrazili dve osobné motorové vozidlá, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pri dopravnej nehode utrpeli zranenia 41-ročný vodič a jeho spolujazdec vo vozidle Škoda Roomster a 47-ročný vodič vozidla Renault Megane Scenic. Všetci účastníci dopravnej nehody boli prevezení do nemocníc.
Prítomnosť alkoholu u vodičov bude zisťovaná dodatočne odberom biologického materiálu. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Pri dopravnej nehode utrpeli zranenia 41-ročný vodič a jeho spolujazdec vo vozidle Škoda Roomster a 47-ročný vodič vozidla Renault Megane Scenic. Všetci účastníci dopravnej nehody boli prevezení do nemocníc.
Prítomnosť alkoholu u vodičov bude zisťovaná dodatočne odberom biologického materiálu. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.