ČELNÁ ZRÁŽKA PRI NITRE: Zasahoval aj vrtuľník
Vodič dodávky utrpel zranenia, s ktorými ho letecká záchranná služba transportovala do nemocnice.
Autor TASR
Nitra 24. apríla (TASR) - Záchranné zložky zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkmi v okrese Nitra. Pri nehode sa čelne zrazila dodávka s nákladným vozidlom. Cesta je v danom úseku aktuálne uzavretá z dôvodu dokumentovania nehody. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre o tom informovalo na sociálnej sieti.
Vodič dodávky utrpel zranenia, s ktorými ho letecká záchranná služba transportovala do nemocnice. Presné príčiny, okolnosti a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.
