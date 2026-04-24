Piatok 24. apríl 2026
ČELNÁ ZRÁŽKA PRI NITRE: Zasahoval aj vrtuľník

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Nitra 24. apríla (TASR) - Záchranné zložky zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkmi v okrese Nitra. Pri nehode sa čelne zrazila dodávka s nákladným vozidlom. Cesta je v danom úseku aktuálne uzavretá z dôvodu dokumentovania nehody. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre o tom informovalo na sociálnej sieti.

Vodič dodávky utrpel zranenia, s ktorými ho letecká záchranná služba transportovala do nemocnice. Presné príčiny, okolnosti a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.
