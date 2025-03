ČELNÁ ZRAŽKA PRI OBCI OKOČ: Zasahoval vrtuľník, v aute boli aj deti

Dunajská Streda 12. marca (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v stredu ráno okolo 7.30 h medzi obcami Okoč a Bodzianske Lúky v okrese Dunajská Streda na ceste tretej triedy. Jedna z osôb pri nehode utrpela zranenia, s ktorými ju museli do nemocnice transportovať leteckí záchranári. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Podľa prvotných informácií mal jeden z vodičov z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru. "Tu sa čelne zrazil s protiidúcim autom, v ktorom žena viezla aj dve maloleté deti," priblížila.



Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. "Pri nehode mala mladá vodička utrpieť zranenia, s ktorými ju museli letecky transportovať do nemocnice," doplnila polícia s tým, že druhého vodiča a deti si do starostlivosti prevzali pozemní záchranári.



Cesta je aktuálne plne prejazdná. "Policajti okolnosti a príčiny, za ktorých k zrážke došlo, vyšetrujú. 25-ročný muž vykonal dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. To, či mohla byť pod vplyvom alkoholu 26-ročná žena, budú zisťovať odberom krvi," dodali z polície. Na vozidlách bola predbežne odhadnutá škoda vo výške 20.000 eur.