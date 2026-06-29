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ČELNÁ ZRÁŽKA: Pri Plavnici tragicky zahynula 44-ročná žena
Hovorkyňa uviedla, že 20-ročný muž viedol osobné vozidlo v smere od obce Plaveč, pričom z doposiaľ neznámej príčiny prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným autom vodičky.
Autor TASR
Plavnica 29. júna (TASR) - Zrážku s autom v protismere neďaleko obce Plavnica, okres Stará Ľubovňa, neprežila 44-ročná žena. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v nedeľu (28. 6.) podvečer na ceste medzi Plavnicou a Plavčom.
Hovorkyňa uviedla, že 20-ročný muž viedol osobné vozidlo v smere od obce Plaveč, pričom z doposiaľ neznámej príčiny prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným autom vodičky. „V dôsledku nárazu žena utrpela závažné zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vodič, ako aj jeho 16-ročná spolujazdkyňa utrpeli vážne zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov,“ priblížila Ligdayová s tým, že 20-ročný muž nebol schopný podrobiť sa dychovej skúške, a preto mu odobrali krv na zistenie alebo vylúčenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky v krvi.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia a vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
Hovorkyňa uviedla, že 20-ročný muž viedol osobné vozidlo v smere od obce Plaveč, pričom z doposiaľ neznámej príčiny prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným autom vodičky. „V dôsledku nárazu žena utrpela závažné zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vodič, ako aj jeho 16-ročná spolujazdkyňa utrpeli vážne zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov,“ priblížila Ligdayová s tým, že 20-ročný muž nebol schopný podrobiť sa dychovej skúške, a preto mu odobrali krv na zistenie alebo vylúčenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky v krvi.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia a vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.