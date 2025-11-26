Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Regióny

Čelná zrážka pri Rimavskej Sobote: Cesta je neprejazdná

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

K dopravnej nehode na ceste I/16 došlo v úseku medzi Bátkou a Figou.

Autor TASR
Bátka 26. novembra (TASR) - Na ceste I/16 pri obci Bátka v okrese Rimavská Sobota došlo v stredu popoludní k čelnej zrážke dvoch áut. Cesta je po nehode obojsmerne neprejazdná. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode na ceste I/16 došlo v úseku medzi Bátkou a Figou. Na mieste zasahuje desať profesionálnych hasičov, ktorí vyslobodili zranené osoby a odovzdali ich posádkam záchrannej zdravotnej služby.

Cesta I/16 je v úseku po čelnej zrážke neprejazdná. Vodiči sa môžu úseku vyhnúť obchádzkou cez Rimavskú Seč.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon