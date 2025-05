NEHODA PRI TRNAVE: Auto sa zrazilo s ťahačom

Trnava 9. mája (TASR) - Polícia vyšetruje čelnú zrážku auta s ťahačom, ktorá sa stala v piatok v skorých ranných hodinách medzi obcami Cífer a Hrnčiarovce nad Parnou v okrese Trnava. Nehoda si vyžiadala jednu ľahko zranenú osobu, ktorú po ošetrení na mieste previezli zdravotníci so zraneniami do nemocnice. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Podľa prvotných informácií mal vodič plynule prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim ťahačom. „Náraz bol taký silný, že obe vozidlá skončili mimo vozovky. Policajti podrobili vodičov dychovým skúškam, prítomnosť alkoholu sa však nepotvrdila,“ priblížili z polície.



Počas dokumentovania nehody bol hlavný ťah na Trnavu neprejazdný a odklon dopravy bol usmerňovaný policajtmi. Sprejazdniť sa ho podarilo po viac ako troch hodinách. „Presná príčina dopravnej nehody je predmetom vyšetrovania, ako aj okolnosti jej vzniku. Škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na 55.000 eur,“ doplnila polícia.