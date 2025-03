ČELNÁ ZRÁŽKA V DIVINKE: Pri nehode sa vážne zranili matka s dcérou

Divinka 20. marca (TASR) - Vážne zranenia utrpeli pri stredajšej (19. 3.) dopravnej nehode v obci Divinka (okres Žilina) 37-ročná vodička osobného auta Škoda Rapid a jej 10-ročná dcéra. TASR o tom vo štvrtok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Dopravná nehoda sa stala na ceste II/507, pričom vodička viedla osobné motorové vozidlo smerom z Bytče do Žiliny. "Pri prejazde ľavotočivou zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin mala prejsť do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s protiidúcou jazdnou súpravou Volvo. Po prvotnej zrážke došlo počas spätnej rotácie osobného vozidla k druhej zrážke s nákladným motorovým vozidlom Renault," priblížila Šefčíková.



Doplnila, že vodiči nákladných vozidiel sa podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom a u vodičky bol nariadený odber krvi. "Žena bola so zraneniami do nemocnice transportovaná leteckou záchrannou službou a jej 10-ročná dcéra bola do nemocnice prevezená záchranármi," dodala policajná hovorkyňa.



Cesta bola z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.