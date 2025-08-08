< sekcia Regióny
ČELNÁ ZRÁŽKA: V obci Banka sa zranili štyri osoby
Na mieste dopravnej nehody zasahovali viaceré záchranné zložky.
Autor TASR
Banka 8. augusta (TASR) - Čelná zrážka dvoch áut v obci Banka v okrese Piešťany si vo štvrtok (7. 8.) popoludní vyžiadala štyri zranené osoby. Vodič, ktorý pravdepodobne spôsobil dopravnú nehodu, šoféroval napriek uloženému zákazu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Podľa prvotných informácií mal vodič predchádzať sprava cez pripájací pruh k autobusovej zastávke iné vozidlo. „Pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy, po zaradení sa pred predchádzané vozidlo prešiel do protismeru, následkom čoho došlo k čelnej zrážke s vozidlom, ktoré viedla 46-ročná žena,“ spresnila hovorkyňa.
Na mieste dopravnej nehody zasahovali viaceré záchranné zložky. Pri nehode utrpeli zranenia tri osoby z vozidla vedeného 24-ročným mužom (spolujazdkyňu letecky transportovali do nemocnice) a vodička druhého auta. „Ostatné zranené osoby si do starostlivosti prevzali pozemní záchranári,“ doplnila.
Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania. „Dvadsaťštyriročný vodič z okresu Piešťany je dôvodne podozrivý aj zo spáchania trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia, keďže viedol vozidlo v čase uloženia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2028,“ dodala Dachová.
