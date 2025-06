Čelná zrážka v Žiari nad Hronom si vyžiadala dve zranené osoby

Žiar nad Hronom 20. júna (TASR) - V katastri mesta Žiar nad Hronom došlo vo štvrtok (19. 6.) k dopravnej nehode, pri ktorej sa čelne zrazili dve osobné vozidlá. Pri udalosti sa zranili dve osoby, zasahovať museli aj leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode došlo vo štvrtok večer na ceste III/2483. „Podľa predbežných zistení 34-ročný vodič prešiel pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom,“ priblížila polícia.







Pri čelnej zrážke sa zranili dve osoby, obaja vodiči boli prevezení do nemocnice. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. „Leteckí záchranári si do svojej starostlivosti prevzali 34-ročného muža s ťažkými zraneniami, ktorého museli hasiči vyslobodiť zo zakliesneného vozidla. Po primárnom ošetrení bol pacient pri vedomí, so závažnými poraneniami viacerých častí tela letecky prevezený do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, kde si ho prevzali lekári traumatímu,“ uviedla na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air -Transport Europe.



Predbežná škoda, ktorá pri nehode vznikla, bola vyčíslená na 12.000 eur. Na zistenie prípadného požitia alkoholu či iných návykových látok u vodičov bol nariadený odber krvi. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu objasňovania.