ČELNÁ ZRÁŽKA: Vodič predbiehal a nestihol sa zaradiť

Snímka z miesta nehody. Foto: Faxebook Polícia SR - Koišcký kraj

Zranili sa traja ľudia.

Autor TASR
Trhovište 24. septembra (TASR) - K dopravnej nehode dvoch vozidiel došlo v stredu ráno na ceste I/19 v úseku Horovce - Trhovište v okrese Michalovce, zranenia pritom utrpeli traja ľudia. „Podľa doterajších zistení sa vodič pri predbiehaní kamióna nestihol zaradiť a došlo k čelnej zrážke,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Obe vozidlá skončili mimo cesty. V autách sa viezli tri osoby, medzi nimi aj matka so synom. „Všetci boli prevezení do nemocníc v Michalovciach a Trebišove. Našťastie, sú pri vedomí a ich zranenia nie sú život ohrozujúce,“ uviedla polícia.

Premávka v úseku bola riadená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

