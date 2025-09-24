< sekcia Regióny
ČELNÁ ZRÁŽKA: Vodič predbiehal a nestihol sa zaradiť
Zranili sa traja ľudia.
Autor TASR
Trhovište 24. septembra (TASR) - K dopravnej nehode dvoch vozidiel došlo v stredu ráno na ceste I/19 v úseku Horovce - Trhovište v okrese Michalovce, zranenia pritom utrpeli traja ľudia. „Podľa doterajších zistení sa vodič pri predbiehaní kamióna nestihol zaradiť a došlo k čelnej zrážke,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Obe vozidlá skončili mimo cesty. V autách sa viezli tri osoby, medzi nimi aj matka so synom. „Všetci boli prevezení do nemocníc v Michalovciach a Trebišove. Našťastie, sú pri vedomí a ich zranenia nie sú život ohrozujúce,“ uviedla polícia.
Premávka v úseku bola riadená striedavo v jednom jazdnom pruhu.
