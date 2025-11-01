Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ČELNÁ ZRÁŽKA PRED PÚCHOVOM: Tragédiu neprežil jeden vodič

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

U 25-ročného vodiča, ktorý bol so zraneniami prevezený do nemocnice, bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Púchov 1. novembra (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode pred Púchovom, ku ktorej došlo v piatok (31. 10.) večer, utrpel 51-ročný vodič vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Na základe doteraz zisteného, 51-ročný vodič osobného motorového vozidla z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde v tom čase prechádzalo osobné motorové vozidlo, ktoré viedol 25-ročný vodič. Následkom toho došlo k čelnej zrážke,“ spresnila Klenková.

U 25-ročného vodiča, ktorý bol so zraneniami prevezený do nemocnice, bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. „Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Na miesto bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava,“ podotkla hovorkyňa.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Považská Bystrica začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní.
