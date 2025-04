ČELNÝ NÁRAZ AUTA DO STROMU: Za Sološnicou sa zranila jedna osoba

Sološnica 17. apríla (TASR) - Čelný náraz auta do stromu za obcou Sološnica smerom na Rohožník v okrese Malacky si vyžiadal jednu zranenú osobu. Nehoda sa stala vo štvrtok skoro ráno. Na sociálnej sieti o tom informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE), ktorá bola k nehode vyslaná.



„Po pristátí vrtuľníka priamo na ceste si leteckí záchranári prevzali od zasahujúcich záchranárov do svojej starostlivosti 50-ročnú vodičku, ktorá si pri náraze poranila hrudník a dolnú končatinu,“ priblížili. Pacientka bola podľa nich po celý čas pri vedomí a so záchranármi komunikovala. „Po doplnení liečby bola preložená na palubu a v stabilizovanom stave bola letecky prevezená do Nemocnice Bory,“ dodali leteckí záchranári.