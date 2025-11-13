< sekcia Regióny
Celokrajská konferencia Nestrať sa motivuje mladých ľudí k aktivite
Dopoludňajší program prináša vyhodnotenie štvrtého ročníka participatívneho rozpočtu na školách v Trnavskom kraji.
Autor TASR
Trnava 13. novembra (TASR) - Druhý ročník celokrajskej konferencie Nestrať sa, ktorá sa začala vo štvrtok na pôde Univerzity Cyrila a Metoda na Bučianskej ulici v Trnave, motivuje mladých ľudí k aktivite. Organizátori tak reagujú na blížiaci sa deň študentstva (17. 11.) a silu hlasu mládeže pre demokraciu na Slovensku. Témou je tiež duševné zdravie. TASR o tom informovali z organizačného tímu konferencie.
Dopoludňajší program prináša vyhodnotenie štvrtého ročníka participatívneho rozpočtu na školách v Trnavskom kraji. „V rámci panelových diskusií, inšpiratívnych prezentácií mladých ľudí či poobedných workshopov načerpá mládež, pracovníci s mládežou, ale aj pedagogické zbory inšpiráciu pre mimoškolské aktivity, prácu s mladými ľuďmi a inovácie vo vzdelávaní,“ priblížili.
Svoje nadšenie pre podporu angažovanosti mladých predstaví samotná mládež inšpiratívnymi príbehmi. „Alica Diošiová ponúkne pohľad mladých na dnešnú spoločnosť, Vivien Vranková sa odvážne venuje menštruačnej chudobe na stredných školách a Teresa Trento z Novej Serede vám povie, prečo musia byť mladí aktívni, aby ich dospelí konečne počúvali,“ doplnili.
V priestoroch mimo pódia sa predstavia organizácie pracujúce s mládežou. V ich stánkoch budú mať mladí ľudia možnosť zistiť, ako sa zapojiť do kultúrnych, komunitných či rozvojových aktivít priamo vo svojom meste či na krajskej úrovni.
Popoludní sa konferencia rozvetví do 13 workshopov pre tri cieľové skupiny - mladých ľudí, pracovníkov a pracovníčky s mládežou aj učiteľský zbor. „Účastníci sa môžu tešiť na témy ako klimatická úzkosť, kyberšikana, menštruačná chudoba, bezpečnosť na školách, Erasmus+ možnosti či aktivizmus, ktorý dáva zmysel,“ ozrejmili.
Podujatie sa koná pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. Organizátormi sú viaceré organizácie pracujúce s mládežou v Trnavskom kraji, napríklad Združenie Informačných a poradenských centier mladých, komunitno-kultúrne centrum Priestor, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Krajská inovačná rozvojová agentúra či občianske združenie Senica 2.0.
Dopoludňajší program prináša vyhodnotenie štvrtého ročníka participatívneho rozpočtu na školách v Trnavskom kraji. „V rámci panelových diskusií, inšpiratívnych prezentácií mladých ľudí či poobedných workshopov načerpá mládež, pracovníci s mládežou, ale aj pedagogické zbory inšpiráciu pre mimoškolské aktivity, prácu s mladými ľuďmi a inovácie vo vzdelávaní,“ priblížili.
Svoje nadšenie pre podporu angažovanosti mladých predstaví samotná mládež inšpiratívnymi príbehmi. „Alica Diošiová ponúkne pohľad mladých na dnešnú spoločnosť, Vivien Vranková sa odvážne venuje menštruačnej chudobe na stredných školách a Teresa Trento z Novej Serede vám povie, prečo musia byť mladí aktívni, aby ich dospelí konečne počúvali,“ doplnili.
V priestoroch mimo pódia sa predstavia organizácie pracujúce s mládežou. V ich stánkoch budú mať mladí ľudia možnosť zistiť, ako sa zapojiť do kultúrnych, komunitných či rozvojových aktivít priamo vo svojom meste či na krajskej úrovni.
Popoludní sa konferencia rozvetví do 13 workshopov pre tri cieľové skupiny - mladých ľudí, pracovníkov a pracovníčky s mládežou aj učiteľský zbor. „Účastníci sa môžu tešiť na témy ako klimatická úzkosť, kyberšikana, menštruačná chudoba, bezpečnosť na školách, Erasmus+ možnosti či aktivizmus, ktorý dáva zmysel,“ ozrejmili.
Podujatie sa koná pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. Organizátormi sú viaceré organizácie pracujúce s mládežou v Trnavskom kraji, napríklad Združenie Informačných a poradenských centier mladých, komunitno-kultúrne centrum Priestor, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Krajská inovačná rozvojová agentúra či občianske združenie Senica 2.0.