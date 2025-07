Celomestské slávnosti v Nitre ponúknu desiatky kultúrnych podujatí

Nitra 4. júla (TASR) - V Nitre sa v piatok začínajú celomestské Cyrilo-metodské a Pribinove slávnosti. Oslavy Nitra, milá Nitra ponúknu počas celého víkendu množstvo podujatí.



Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom, Nitrianskym samosprávnym krajom a ďalšími inštitúciami a organizáciami pripravilo desiatky aktivít, ktoré sa budú konať na viacerých miestach v Nitre. „Mesto opäť ožije nielen na Svätoplukovom námestí, ale i na Pribinovom námestí, na hradnom kopci a ďalších miestach. Slávnosti sa už každoročne konajú pri príležitosti sviatku svätého Cyrila a Metoda a spájajú históriu a súčasnosť. V Nitre ožijú príbehy Pribinu, Svätopluka, svätého Cyrila a Metoda. Pripravených je množstvo historických akcií, ale aj kultúrne podujatia, ktoré sú späté s našou prítomnosťou a so súčasným umením,“ uviedol nitriansky primátor Marek Hattas.



Pravidelnou súčasťou osláv Nitra, milá Nitra je aj celonárodná Cyrilo-metodská púť. Konať sa bude v sobotu 5. júla na Svätoplukovom námestí, kde sa veriaci zúčastnia na pontifikálnej svätej omši. „Hlavným celebrantom tejto púte bude jeho eminencia Dominik kardinál Duka, emeritný pražský arcibiskup a primas český. Pôvodným hlavným celebrantom mal byť kardinál Prevost, ktorý je dnes už pápežom Levom XIV., takže sa na slávnostiach zúčastniť nemôže. Veríme, že raz do Nitry príde,“ povedal hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.



Program osláv Nitra, milá Nitra ponúkne v piatok rôzne aktivity a tvorivé dielne v Ponitrianskom múzeu, putovanie veriacich zo Zoborského kláštora, starosloviensku hostinu, deň otvorených dverí v archeologickom skanzene na Martinskom vrchu, hrnčiarsky workshop na Nitrianskom hrade, výstavu Vyraja v synagóge a na Svätoplukovom námestí aj jarmok a koncerty kapiel Bad karma Boy a Polemic.



V sobotu sa popri celonárodnej púti bude konať aj Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade i veľký historický festival Pribinova Nitrawa s množstvom podujatí. Večer na Svätoplukovom námestí Slovenské filmové divadlo uvedie program Putovanie Konštantína a Metoda. Neskôr bude centrum mesta patriť koncertom, na ktorých sa predstaví nitriansky dixieland Nitraditional, a Jiří Pavlica & Hradišťan na spoločnom vystúpení so Slovenským komorným orchestrom.



V nedeľu sa bude konať množstvo aktivít na pešej zóne v rámci podujatia Živo na korze. Ich súčasťou budú koncerty i divadelné predstavenia. V podvečer príde na Nitriansky hrad inscenovaný sprievod misie vierozvestcov sv. Konštantína a Metoda. Večer sa do osláv Nitra, milá Nitra zapoja aj folkloristi, ktorí krojovaným sprievodom v centre mesta otvoria 47. ročník medzinárodného festivalu Akademická Nitra 2025.