Celomestskú parkovaciu politiku Bratislava spustí až na jeseň 2021

Bratislava 13. októbra (TASR) – Celomestská parkovacia politika v Bratislave nebude spustená začiatkom roka 2021, ako sa plánovalo, ale až na jeseň 2021. Oznámil to na utorkovom petržalskom miestnom zastupiteľstve starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý je aj bratislavský mestský poslanec.



"Hlavné mesto nám pred týždňom avizovalo, že k 1. januáru 2021 nebude vedieť spustiť parkovaciu politiku. Spustenie prvej zóny predpokladá magistrát momentálne k 1. septembru či 1. októbru 2021," spresnil starosta. Šesť mesiacov od spustenia celomestskej parkovacej politiky, respektíve jej prvej zóny, môžu podľa neho ešte jednotlivé bratislavské mestské časti prevádzkovať svoje miestne regulácie parkovania. "Až po tom polroku sa prejde na jednotnú parkovaciu politiku," uviedol Hrčka.



Magistrát už počas leta informoval, že plánovaný termín spustenia celomestskej parkovacej politiky začiatkom roka 2021 vidí nereálne. Okrem procesov verejného obstarávania termín podľa mesta ovplyvnili aj následky aktuálnej koronakrízy a výpadky v rozpočte plánované na súvisiace opatrenia. Mesto deklarovalo, že pokračuje v procese obstarávania najdôležitejšej časti parkovacieho systému - softvérového jadra. Samospráva avizovala ďalšie súťaže na súvisiace služby, a to projekty organizácie dopravy a dopravné prieskumy pre nové parkovacie zóny, platobnú bránu, mobilnú aplikáciu či parkomaty.



S bratislavskými mestskými časťami pripravuje mesto rozbeh budovania parkovacích domov na miestach s kritickou situáciou pre obyvateľov, na vstupoch do Bratislavy zase budovanie záchytných parkovísk. S mestskými časťami tiež spoločne chystá lokality, kde by sa mali spustiť prvé zóny, a zároveň vyhodnocuje pilotnú prevádzku v územiach, kde už funguje.