Celooravský súdny obvod by mal podľa ZMOBO sídliť v Námestove

Námestovo 26. apríla (TASR) – Najlepším riešením problematiky súdnictva na Orave by podľa Združenia miest a obcí Biela Orava (ZMOBO) bolo zachovanie obidvoch okresných súdov v Námestove i v Dolnom Kubíne. Keďže politická vôľa smeruje k jednému celooravskému súdnemu obvodu, združenie hovorí, že Námestovo by bolo vhodnejšou voľbou ako Dolný Kubín. Argumentujú najmä výrazne lepšou dostupnosťou. Upozorňujú, že súdy by mali byť pre občanov a nie občania pre súdy a ich súdne budovy.



Stanovisko ZMOBO, ktoré spája 24 samospráv Námestovského okresu, pre TASR poskytol jeho predseda Ladislav Matejčík. Združenie považuje Námestovo za prístupnejšie pre väčšinu Oravcov. "Dolný Kubín je síce väčšie mesto ako Námestovo, v tomto prípade sa však nerozhoduje o sídle mestského súdu, ale o sídle oravského súdneho obvodu, v ktorom má Námestovo dominantné postavenie. V rámci Oravy má lepšiu geografickú polohu ako Dolný Kubín, do Námestova dochádzajú obyvatelia z väčšieho územia," uvádzajú.



Námestovský súdny obvod má podľa združenia vyše 100.000 obyvateľov, z toho okres Námestovo 64.000 a okres Tvrdošín 36.000. Dolnokubínsky súdny obvod má necelých 40.000 obyvateľov. ZMOBO sa tiež odvoláva na hospodársku a ekonomickú silu námestovského súdneho obvodu, ktorá je vyššia ako u dolnokubínskeho. Z ich stanoviska vyplýva, že v spádovej oblasti Okresného súdu (OS) Námestovo pôsobí takmer 17.000 podnikateľských subjektov, naproti tomu v spádovej oblasti OS Dolný Kubín je to necelých 5000. Okrem toho sa v Námestove podľa ZMOBO nachádzajú všetky inštitúcie, ktoré obyvateľ potrebuje na vybavenie osobných záležitostí.



Členovia združenia poukazujú aj na to, že OS Námestovo má za posledné roky podstatne vyšší počet nápadov vecí (podaní), rozhodnutí i vybavených vecí ako OS Dolný Kubín. "Toto platí aj v prepočte nápadov, rozhodnutí a vybavených vecí na jedného sudcu," podotýkajú.



So zriadením celooravského súdneho obvodu v Námestove nesúhlasia zamestnanci dolnokubínskeho okresného súdu. Považujú to za neefektívne a nelogické. Informovali o tom minulý piatok (22. 4.) na tlačovej konferencii.