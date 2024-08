Celoplošná jesenná deratizácia v Košiciach bude tento rok skôr

Košice 8. augusta (TASR) - Celoplošná jesenná deratizácia v Košiciach bude nariadená v septembri, teda skôr ako inokedy. Dôvodom je zvýšený počet potkanov. Pre TASR to z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach potvrdila Zuzana Dietzová.



"Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude celoplošná jesenná deratizácia v meste Košice nariadená už začiatkom septembra 2024 - nie v októbri, ako je v posledných rokoch zvykom," spresnila.



O zvýšenom výskyte hlodavcov diskutoval RÚVZ so zástupcami mestských častí (MČ) Nad jazerom, Sídlisko KVP a Staré Mesto. Eviduje aj list z MČ Sídlisko Ťahanovce. "Tunajší úrad odporúčal týmto MČ osloviť subjekty oprávnené na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, ktoré zabezpečovali výkon preventívnej jarnej celoplošnej deratizácie 2024, aby zhodnotili jej účinnosť a efektívnosť a v prípade potreby ju opakovane vykonali. Taktiež odporúčal, aby MČ v lokalitách so zvýšeným výskytom hlodavcov vykonávali deratizáciu aj mimo termínu celoplošnej deratizácie," spresnila Dietzová.



Celoplošná deratizácia býva v Košiciach dvakrát ročne, a to na jar a na jeseň. Naposledy bola nariadená v termíne od 18. marca do 30. apríla. RÚVZ pripomenul, že priebežne vykonáva kontroly celoplošnej deratizácie, a to hlavne v prevádzkach v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.