Celoročný chov norika muránskeho bude v rukách správy národného parku

Revúca 6. septembra (TASR) - Celoročný chov norika muránskeho prechádza aj s personálom do rúk Správy Národného parku Muránska planina. TASR o tom v piatok informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Dodalo, že to vyplýva z dohody medzi rezortmi životného prostredia a pôdohospodárstva. "Jej iniciátorom bol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne so štátnym tajomníkom Filipom Kuffom, ako aj predstaviteľmi štátneho podniku Lesy SR," uvádza. Pre ministra Tomáša Tarabu je podľa oddelenia kľúčové, aby národné parky boli garantom zachovávania tradičných hodnôt a súžitia miestnych obyvateľov s prírodou. "Správa Národného parku Muránska planina bude chov chráneného a zároveň šľachtiteľského norika financovať z vlastných zdrojov, ale aj z prostriedkov Environmentálneho fondu," pripomína MŽP.



V Dobšinej budú podľa Kuffu naďalej ustajnené plemenné žrebce, kobyly i mladé kobyly od jedného roka až do predaja. "Na druhej strane, na Veľkej Lúke počítame s chovom mladých koní od odstavu do jedného roka, bez rozdielu pohlavia," spomenul Kuffa.



Bývalý štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča v piatok zhrnul, že plnohodnotné zachovanie a rozvoj chovu norika muránskeho bol vždy súčasťou reformy národných parkov. "Z plánu obnovy sme investovali skoro pol milióna eur na rekonštrukciu budov chovu práve na Veľkej lúke, v srdci Muránskej planiny," poznamenal. Súčasné kroky vedenia ministerstva životného prostredia podľa neho predstavujú organizačnú zmenu v spôsobe zabezpečenia chovu, ktorý bol aj doteraz garantovaný.