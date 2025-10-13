< sekcia Regióny
CELOSLOVENSKÁ AKCIA: Na území Žilinského kraja odhalili sedem krádeží
Policajti v rámci akcie skontrolovali takmer 200 prevádzok.
Autor TASR
Žilina 13. októbra (TASR) - Sedem krádeží odhalili policajti na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) počas piatkovej (10. 10.) celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na odhaľovanie krádeží a riešenie rastúcej agresivity páchateľov v maloobchodných prevádzkach. O výsledkoch akcie informovala v pondelok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajti v rámci akcie skontrolovali takmer 200 prevádzok. „V 37 prípadoch policajti preverili aj pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb. Výsledkom akcie bolo odhalenie celkovo siedmich krádeží, z ktorých tri boli kvalifikované ako trestné činy,“ spresnila polícia.
Zákazníkom zároveň odporúča dodržiavať základné bezpečnostné zásady. „Kabelku či tašku majte vždy pri sebe a dôkladne zatvorenú, mobil alebo peňaženku neodkladajte do nákupného vozíka. Nenoste hotovosť na viditeľných miestach, radšej používajte platobné karty. V preplnených priestoroch buďte obzvlášť pozorní, pretože tam dochádza najčastejšie k vreckovým krádežiam,“ vyzvala na ostražitosť polícia.
Policajti v rámci akcie skontrolovali takmer 200 prevádzok. „V 37 prípadoch policajti preverili aj pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb. Výsledkom akcie bolo odhalenie celkovo siedmich krádeží, z ktorých tri boli kvalifikované ako trestné činy,“ spresnila polícia.
Zákazníkom zároveň odporúča dodržiavať základné bezpečnostné zásady. „Kabelku či tašku majte vždy pri sebe a dôkladne zatvorenú, mobil alebo peňaženku neodkladajte do nákupného vozíka. Nenoste hotovosť na viditeľných miestach, radšej používajte platobné karty. V preplnených priestoroch buďte obzvlášť pozorní, pretože tam dochádza najčastejšie k vreckovým krádežiam,“ vyzvala na ostražitosť polícia.