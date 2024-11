Celoslovenská literárna súťaž J. Braneckého pozná svojich víťazov

Bratislava 8. novembra (TASR) - Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého "Studňa sa tajne s dažďom zhovára" pozná svojich víťazov. Laureátkou tematickej časti súťaže "Ženy za zrkadlom" sa stala Katarína Holcová z Brandýsa nad Labem. TASR o tom informovala členka odbornej poroty a tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja Margita Ivaničková.



"Autorkinu dcéru Kláru zastrelil študent David Kozák na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity 21. decembra 2023 v Prahe v budove fakulty na Námestí Jana Palacha. Autorka Holcová zvíťazila sugestívnou prózou Naše mŕtve deti vo forme fiktívnej korešpondencie so spisovateľkou Elenou Maróthy Šoltésovou," priblížila Ivaničková.



Ako doplnila, v kategórii poézie autorov do 20 rokov zvíťazila Patrícia Michalidesová z Topoľčian. V kategórii prózy mladých autorov do 20 rokov obsadila prvé miesto Sofia Halásová z Trenčína. Prvenstvo v kategórii prózy starších autorov nad 20 rokov patrí Zuzane Martiškovej z Topoľčian a v kategórii poézie starších autorov si prvenstvo odnáša Magdaléna Martišková z Topoľčian.



Výsledky 32. ročníka vyhlásili vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. Súťažné práce poslalo 87 autorov, z toho 28 mužov a 59 žien.