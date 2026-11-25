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Celoslovenská súťaž Jašíkove Kysuce ponúka priestor mladým prozaikom
História siaha až do roku 1968 a už takmer šesť desaťročí vytvára súťaž priestor pre mladých autorov, ktorí túžia predstaviť svoju tvorbu verejnosti a získať cennú spätnú väzbu od skúsených literátov.
Autor TASR
Čadca 25. novembra (TASR) - Tri dni plné besied, tvorivých stretnutí, výstav a stretnutí so zaujímavými osobnosťami slovenskej literatúry prináša celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov Jašíkove Kysuce, ktorej 58. ročník sa v stredu začína v Čadci a Turzovke. Ako informovali organizátori z Kysuckej knižnice v Čadci, Jašíkove Kysuce patria k najstarším a najvýznamnejším literárnym súťažiam na Slovensku.
História siaha až do roku 1968 a už takmer šesť desaťročí vytvára súťaž priestor pre mladých autorov, ktorí túžia predstaviť svoju tvorbu verejnosti a získať cennú spätnú väzbu od skúsených literátov. „Jašíkove Kysuce však nie sú len súťažou mladých autorov. Postupne sa stali skutočným literárnym sviatkom, ktorý prepája začínajúcich spisovateľov, uznávané osobnosti literárneho sveta, milovníkov kníh aj širokú verejnosť,“ uviedli organizátori.
Úvodný deň festivalu bude patriť besedám a tvorivým podujatiam v Kysuckej knižnici v Čadci. Návštevníci sa môžu tešiť na stretnutie s Radoslavou Hrabovskou v rámci podujatia Krehké svety či besedu so spisovateľom Stanislavom Harantom pod názvom Svetlonos.
Druhý festivalový deň prinesie stretnutia so známymi osobnosťami slovenskej literatúry. V Čadci vystúpi redaktor, prekladateľ a literárny recenzent Jozef Čertík a o slovenskej literatúre v širších súvislostiach bude hovoriť literárna vedkyňa, poetka a publicistka Mária Bátorová. V Turzovke sa uskutoční beseda s básnikom a publicistom Goranom Lenčom na tému literárnej fantastiky. Súčasťou programu bude tiež pietny akt pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka. Samotné slávnostné vyhodnotenie 58. ročníka súťaže sa uskutoční o 17.00 h v Kysuckej knižnici v Čadci.
Záverečný deň ponúkne predpoludňajšiu besedu Moderná slovenská próza so spisovateľom a pedagógom Pavlom Rankovom a o 16.00 h sa uskutoční uvedenie ďalšej osobnosti do Literárneho panteónu Kysúc. Tentoraz si organizátori pripomenú publicistu a spisovateľa Rudolfa Geráta, ktorý zomrel v tomto roku vo veku nedožitých 94 rokov.
História siaha až do roku 1968 a už takmer šesť desaťročí vytvára súťaž priestor pre mladých autorov, ktorí túžia predstaviť svoju tvorbu verejnosti a získať cennú spätnú väzbu od skúsených literátov. „Jašíkove Kysuce však nie sú len súťažou mladých autorov. Postupne sa stali skutočným literárnym sviatkom, ktorý prepája začínajúcich spisovateľov, uznávané osobnosti literárneho sveta, milovníkov kníh aj širokú verejnosť,“ uviedli organizátori.
Úvodný deň festivalu bude patriť besedám a tvorivým podujatiam v Kysuckej knižnici v Čadci. Návštevníci sa môžu tešiť na stretnutie s Radoslavou Hrabovskou v rámci podujatia Krehké svety či besedu so spisovateľom Stanislavom Harantom pod názvom Svetlonos.
Druhý festivalový deň prinesie stretnutia so známymi osobnosťami slovenskej literatúry. V Čadci vystúpi redaktor, prekladateľ a literárny recenzent Jozef Čertík a o slovenskej literatúre v širších súvislostiach bude hovoriť literárna vedkyňa, poetka a publicistka Mária Bátorová. V Turzovke sa uskutoční beseda s básnikom a publicistom Goranom Lenčom na tému literárnej fantastiky. Súčasťou programu bude tiež pietny akt pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka. Samotné slávnostné vyhodnotenie 58. ročníka súťaže sa uskutoční o 17.00 h v Kysuckej knižnici v Čadci.
Záverečný deň ponúkne predpoludňajšiu besedu Moderná slovenská próza so spisovateľom a pedagógom Pavlom Rankovom a o 16.00 h sa uskutoční uvedenie ďalšej osobnosti do Literárneho panteónu Kysúc. Tentoraz si organizátori pripomenú publicistu a spisovateľa Rudolfa Geráta, ktorý zomrel v tomto roku vo veku nedožitých 94 rokov.