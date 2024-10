Celoštátna súťaž amatérskej fotografie AMFO 2024 spozná víťazov

Martin 25. októbra (TASR) - Slovenská národná knižnica v Martine je v piatok dejiskom slávnostného vyhlásenia výsledkov celoštátnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2024. Vyhodnotenie je súčasťou trojdňového festivalu, ktorý od 25. do 27. októbra prinesie viacero výstav, workshopov, prednášok a súťaží pre amatérskych fotografov. Informovali o tom organizátori z Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ktoré podujatie organizuje v spolupráci s Národným osvetovým centrom.



Do 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024 sa zapojilo celkovo 940 fotografov a fotografiek s viac než 6000 fotografickými dielami, ktoré postúpili z 33 regionálnych a ôsmich krajských kôl súťaže. "Do celoštátneho kola postúpilo 571 fotografií, z ktorých odborná porota navrhla vystaviť 212 diel od 122 autorov a autoriek a udeliť 26 ocenení, 26 čestných uznaní a jednu hlavnú cenu," informovali organizátori.



Okrem celoštátnej výstavy ocenených fotografií je súčasťou trojdňového podujatia medzinárodná výstava o skúsenosti s migráciou, česká výstava Národní soutěže fotografie a predstavenie viacerých fotoklubov a individuálnych autorov v rôznych lokalitách Martina. "Návštevníci a návštevníčky festivalu sa môžu zapojiť do tvorivých dielní zameraných na alternatívne fototechniky, akými sú kyanotypia, lumen print či novovzniknutá tmavá komora, z ktorých si odnesú vlastné originálne fotografické dielo. Vo fotokvíze si môžu otestovať pozornosť, vedomosti a získať vecné ceny aj množstvo nových poznatkov," dodali organizátori.



AMFO sa uskutočňuje od roku 1952, pričom je určená pre všetky vekové skupiny. Autori a autorky súťažia v kategóriách samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály, experiment. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti, umelecký a odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby.