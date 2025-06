Celoštátna súťaž žiakov SOŠ v oblasti BOZP sa koná už polstoročie

Vysoké Tatry 5. júna (TASR) - Vo Vysokých Tatrách si vo štvrtok žiaci z 15 stredných odborných škôl (SOŠ) zmerajú sily na jubilejnom 50. ročníku celoštátnej súťaže v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Jej cieľom je prevencia pred nežiaducimi udalosťami a zraneniami, osvojenie si vedomostí z oblasti BOZP, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov, či uplatňovanie získaných teoretických vedomostí v praxi. Informovala o tom hovorkyňa Konferencie odborových zväzov SR Martina Nemethová s tým, že záštitu nad podujatím prevzali rezorty školstva, práce a dopravy. Organizátorom podujatia je Integrovaný odborový zväz (IOZ).



Súťaž vznikla v roku 1975 ako reakcia na tragickú udalosť na stavbe v Mikušovciach pri Lučenci, pri ktorej prišli o život dvaja učni. Odvtedy prešli súťažou tisíce študentov. „BOZP nie je ‚nudná‘ povinná jazda pri vstupe do zamestnania. Ide o dôležitý súbor zásad a pravidiel, ktoré dokážu zachraňovať životy. Formou súťaže a praktických ukážok sa snažíme už päť dekád vštepovať zásady BOZP žiakom zo SOŠ. Cieľom pre nás je, aby to nebolo niečo, čo si raz ‚odbijú‘ a potom od toho mali pokoj, ale aby pre nich bola bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia štandardnom, ktorý budú sami od seba ale aj svojho okolia vyžadovať,“ uviedla predsedníčka IOZ Marta Brodzianska.



Súťaž pozostáva z dvoch kôl, školského a celoštátneho. Na súťaži sa zúčastňujú školy oslovené odborovým zväzom so zameraním na stavebníctvo, dopravu, remeslá, automobilový priemysel, drevársky priemysel, obchod a služby a školy technického charakteru. Organizátorom školských kôl je vedenie školy za spolupráce IOZ. Celoštátne kolo súťaže organizuje a zabezpečuje IOZ v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Žiaci dostanú 70 otázok v ústnej odpovedi a desať otázok v teste plus praktické simulované situácie. Na súťaži sa tento rok zúčastňujú žiaci naprieč celým Slovenskom.