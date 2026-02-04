Čelovce: V obci žije 403 obyvateľov a približne 70 % z nich sú Rómovia

< sekcia Regióny
Autor TASR
Čelovce 4. februára (TASR) - Obec Čelovce vo Veľkokrtíšskom okrese má v súčasnosti 403 obyvateľov a približne 70 percent z nich sú Rómovia. Starosta Ján Petroch však pripomína, že väčšina žije v dedine v rodinných domoch, pracujú a zapájajú sa do obecných činností.
Dodal, že v rómskej osade žije do 50 obyvateľov. Materská škola funguje od roku 2012 a navštevujú ju iba rómske deti. Podľa neho však majú disciplínu a z nej plynulo nastúpia do základnej školy v Hrušove alebo vo Veľkej Čalomiji. „Deti z osád sa naučili žiť s hygienou, predtým nevedeli, čo je to umývanie rúk,“ podotkol s tým, že v Čelovciach žije približne 100 rómskych detí do 15 rokov.
Ako uviedol, väčšina pracujúcich Rómov chodí zarábať peniaze mimo dediny. Sú to mraziarne vo Vinici, ďalší chodia do tovární v Krupine alebo v Plášťovciach. Tí, ktorí už nepracujú, sa zapájajú do aktivačných prác v obci. „Čo sa týka čistenia verejných priestorov, všetko robíme s komunitou. Veľakrát mi pomôžu aj mimo pracovnej doby,“ spomenul s tým, že asistujú aj pri organizovaní kultúrnych podujatí.
V Čelovciach v minulosti obnovili starý kamenný dom na komunitné centrum. Práce ukončili v roku 2019 a hodnota projektu bola 245.000 eur vrátane zariadenia, techniky a nábytku. Projekt financovali z európskych peňazí. „Budova slúži nielen pre prácu s Rómami. Stretávajú sa v nej aj poľovníci, hasiči a dôchodcovia,“ poznamenal. V centre organizujú aj letnú školu pre rómske deti. Počas piatich až šiestich týždňov sa im venujú študenti pedagogickej vysokej školy v Banskej Bystrici. „Prídu k nám, v budove aj bývajú, s deťmi sa učia, robia si výlety,“ povedal starosta.
Po obnove predložili projekt do súťaže Tvár a duša dediny 2025, za čo im Spolok pre obnovu dediny udelil osvedčenie o zápise do Zoznamu príkladov dobrej praxe v obnove dediny. Uznanie získali Čelovce aj za tému Zo starého nové.
