Cementáreň poukazuje na dodržiavanie limitov pre znečisťujúce látky

Turňa nad Bodvou 1. októbra (TASR) - Dlhodobé merania cementárne v Turni nad Bodvou (okres Košice-okolie) poukazujú na dodržiavanie limitov pre znečisťujúce látky, dioxíny, furány alebo ťažké kovy. Uviedla to spoločnosť Danucem Slovensko, pod ktorú cementáreň patrí, v reakcii na biomonitoring v oblasti, ktorý realizoval Košický samosprávny kraj (KSK).



"Závod v Turni nad Bodvou s PCB látkami dlhodobo nemanipuluje a tieto látky neskladuje ani ich nespoluspaľuje. Naopak, širší región je dlhodobo známy environmentálnou záťažou spojenou s PCB zamorením, ktorého pôvod je historicky zrejmý," reagovala spoločnosť pre TASR.



KSK v utorok oznámil, že biomonitoring v okolí cementárne v Turni nad Bodvou potvrdil prítomnosť dioxínov v životnom prostredí. Podľa výsledkov testované vajcia v blízkej obci Zádiel obsahovali dioxínom podobné PCB látky, ktorých hodnota bola prekročená až takmer päťnásobne.



Danucem uviedol, že s výsledkami štúdie KSK nebol nijako oboznámený. "Avšak už v uplynulých mesiacoch sme v reakcii na sporné tvrdenia proti cementárni o tom, že je zdrojom škodlivých látok v regióne, investovali do ďalších meraní takmer 60.000 eur, a to aj nad rámec našich legislatívnych povinností," informovala spoločnosť. Štúdia nezávislého akreditovaného laboratória podľa nej vyvrátila informácie vytrhnuté z kontextu a komunikované treťou stranou. "Táto štúdia nepreukázala vplyv cementárne na okolie v rámci produkcie škodlivých látok. Výsledky štúdie akreditovaného laboratória však poukazujú na bodové niekoľkonásobné prekročenie limitov znečisťujúcich látok. To znamená, že zamorenie sa nevzťahuje na okolie cementárne, ale na dve konkrétne obce, v rámci ktorých sa pravdepodobne v minulosti manipulovalo s PCB látkami, prípadne došlo a dochádza k vplyvu domáceho spaľovania," konštatovala firma. Pripomenula, že tieto škodlivé látky zostávajú v pôde, machoch či iných vzorkách desiatky rokov. "S meraním škodlivých látok na vlastné náklady pokračujeme, aby sme na základe faktov dokázali vyvracať nesprávne tvrdenia," dodala firma.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ocenilo biomonitoring územia zo strany KSK s tým, že prostriedky na monitoring poskytlo prostredníctvom Environmentálneho fondu. K projektu modernizácie cementárne, voči ktorému sa ozvali miestni aktivisti, ministerstvo uviedlo, že proces EIA ešte nebol právoplatne ukončený, keďže proti záverečnému stanovisku boli podané odvolania. "Faktom však je, že práve modernizáciou cementárne má dôjsť k zníženiu emisií skleníkových plynov pri výrobe šedého cementu, ako aj k zníženiu tuhých znečisťujúcich látok emitovaných podnikom. Dôležité tiež je, že v prevádzke sa vykonávajú pravidelné environmentálne kontroly zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP)," napísal tlačový odbor rezortu.



Za zhoršenú kvalitu ovzdušia v daných lokalitách môžu podľa stanoviska aj lokálne kúreniská. Ministerstvo v regióne pritom ponúka dotácie na obnovu domov. "Vďaka tomu si môžu majitelia starších rodinných domov vymeniť aj staré kotly na tuhé palivo za moderné vykurovacie zariadenia. Po pilotnej výzve Obnov dom mini vyhlási envirorezort v krátkom čase výzvu Obnov dom mini II," uviedol tlačový odbor.