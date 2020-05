Cementáreň pri Rohožníku odmieta používanie nelegálneho odpadu

Bratislava 14. mája (TASR) – Spoločnosť CRH (Slovensko), ktorá prevádzkuje cementáreň pri Rohožníku v okrese Malacky, sa ohradzuje voči tvrdeniam, že vo výrobe využíva odpad s nelegálnym pôvodom. Deklaruje, že alternatívne palivá, ktoré používa, nepochádzajú z nemocníc a nemajú ani žiadny iný infekčný pôvod. Pre TASR uviedla Viera Blazsek z manažmentu firmy. Reagovala tak na stredajšiu (13. 5.) kontrolu Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v ich prevádzke. Inšpektori skúmali, či tam nekončí nelegálne dovážaný odpad.



Akcia súvisela aj s aprílovou kontrolou prevozu odpadového zdravotníckeho materiálu na Slovensko ma hraničnom priechode Jarovce – Kittsee. Vtedy sa inšpektorom podarilo zachytiť nelegálne dovážaný odpad. Ten mal podľa ministerstva životného prostredia údajne smerovať práve do cementárne pri Rohožníku. Firma to však odmieta a tvrdí, že používa alternatívne palivá vyrobené z bežného priemyselného a komunálneho odpadu, ako sú plasty, drevo, textil či biomasa.



"Vzhľadom na nedostatočné kapacity výroby alternatívnych palív na Slovensku ich dovážame aj z iných krajín Európskej únie. Je potrebné podotknúť, že cementáreň nie je spaľovňa, ale slúži na výrobu cementu. Alternatívne palivá sa spoluspaľujú v cementárenských peciach a energia z ich spaľovania je použitá na výrobu cementu. Cementáreň disponuje všetkými platnými povoleniami na prepravu alternatívnych palív zo zahraničia, ktoré sú vydané Ministerstvom životného prostredia SR," uviedla pre TASR Blazsek.



Ako tvrdí, kontroly zo SIŽP sú v cementárňach ich firmy pravidelnou záležitosťou. "V komunikácii s touto autoritou sme transparentní a zástupcovia SIŽP na základe nášho pravidelného kontaktu vedia, že environmentálnu stopu, ktorú naša výroba zanecháva, sa snažíme čo najefektívnejšie zmenšovať," podotkla Blazsek s tým, že stredajšia kontrola mala štandardný priebeh a nepotvrdila žiadny dovoz ilegálneho odpadu.



Inšpektori v cementárni pri Rohožníku sa okrem dodržiavania odpadovej legislatívy zamerali aj na oblasť ochrany ovzdušia a dodržiavania podmienok platného povolenia. "Výsledky kontroly nemožno v žiadnom prípade predikovať. No môžem všetkých uistiť, že ak sa objaví pochybenie, tak inšpekcia využije všetky svoje zákonné možnosti, aby zjednala nápravu a zároveň udelila adekvátnu sankciu," povedal generálny riaditeľ SIŽP Róbert Ružička.



Ministerstvo životného prostredia v stredu uviedlo, že prevádzka pri Rohožníku je preverovaná na základe žiadostí občanov. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) spresnil, že znepokojení občania z Rohožníka upozornili na zvýšené množstvo kamiónov, ktoré prichádzajú do prevádzky s odpadom na energetické spracovanie.