Cementáreň v Turni nad Bodvou víta finančnú podporu na dekarbonizáciu

Turňa nad Bodvou 6. júna (TASR) - Spoločnosť Danucem Slovensko víta finančnú podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR určenú na ďalšie znižovanie CO2 stopy cementárne v Turni nad Bodvou. Podpora z Európskej únie predstavuje sumu 8,4 milióna eur, pričom samotný investičný projekt je vyčíslený na 21 miliónov eur. Zostatok sumy pokryje firma z vlastných zdrojov. Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Alžbeta Timárová.



Ako spresnila, účelom modernizačného projektu turnianskej cementárne je jej dekarbonizácia, a teda trvalo udržateľná výroba cementu. Znamenať to má nižšiu uhlíkovú stopu na jednu tonu vyrobeného cementu, ako aj nižšie priame emisie CO2. "Investícia do modernizácie výroby bude mať pozitívny vplyv aj na obehové hospodárstvo v tomto regióne, keďže projekt zvýši možnosť využitia alternatívnych palív vyrobených z lokálneho odpadu, čím sa môže znížiť množstvo skládok v regióne," povedala s tým, že okrem toho v závode na výrobu alternatívnych palív pribudne desať nových pracovných pozícií.



Výhody modernizačného projektu bude cementáreň čerpať od roku 2024.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR informovalo, že na zelené investície rozdelí z plánu obnovy spolu 317 miliónov eur trom podnikom. Financie sú určené pre U. S. Steel Košice, Danucem Slovensko v Turni nad Bodvou a Wienerberger slovenské tehelne. Najviac, a to 300 miliónov eur, získajú košické oceliarne. Zvyšné dve spoločnosti získajú po 8,4 milióna eur.