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Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo patrí Jánovi Štrasserovi
Cenu Jána Hollého za umelecký preklad v kategórii poézia dostal Marián Andričík za preklad diela Béowulf (vydavateľstvo Modrý Peter).
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Literárny fond (LF) odovzdal v stredu v bratislavskom Zichyho paláci aj ocenenia, o ktorých rozhoduje výbor Sekcie pre umelecký, vedecký a odborný preklad. Cenu Blahoslava Hečka, ktorou oceňuje celoživotné dielo osobností slovenského umeleckého prekladu, udelili Jánovi Štrasserovi. Básnikovi, esejistovi, textárovi, dramaturgovi a prekladateľovi, ktorý koncom februára oslávil významné jubileum - 80. narodeniny.
Cenu Jána Hollého za umelecký preklad v kategórii próza získala Jana Petrikovičová za preklad diela Amor Towles: Stôl pre dvoch, ktoré vlani vyšlo vo vydavateľstve Tatran. Prémie v kategórii próza patria Kataríne Juskovej za preklad knihy Julie Otsuka: Plavci (Slovart) a Jánovi Štrasserovi za preklad románu Ľudmily Ulickej Prípad doktora Kukockého (Slovart).
Cenu Jána Hollého za umelecký preklad v kategórii poézia dostal Marián Andričík za preklad diela Béowulf (vydavateľstvo Modrý Peter). Prémiu v tejto kategórii získal Ján Zambor za preklad diela Antonio Machado: Bielou cestou si ma viedla (vydavateľstvo Perfekt).
Cenu Mateja Bela za vedecký a odborný preklad v kategórii interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy získala Katarína Széherová za preklad diela Andrea Marneros: Trpkejšia ako smrť je žena (vydavateľstvo F), v kategórii prírodných a lekárskych vied Veronika Majerová za preklad diela autorov Brian Cox a Jeff Forshaw - Čierne diery: Kľúč k pochopeniu vesmíru (Tatran).
Ako ďalej informuje LF, Cenu Mateja Bela v oblasti teórie dejín a kritiky prekladu dostali Katarína Bednárová, Mária Kusá, Silvia Rybárová a kolektív za Slovník prekladateliek a prekladateľov: vedy o človeku a kultúre, ktorý vydal Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV).
Prémie za vedecký a odborný preklad v kategórii spoločenských vied LF udelil Zuzane Trstenskej za preklad diela Heinz Insu Frenkl, Bella Myong, Dalton Frenkl: Kórejské mýty: Bohovia, hrdinovia a legendy (Ikar). Vladislav Gális získal prémiu za preklad knihy Edith Hamilton: Mytológia. Nesmrteľné príbehy o bohoch a hrdinoch (Ikar) a Erika Heráková za preklad titulu Verena König: Trauma a vzťahy, ktorý vyšiel v Tatrane.
Cenu Jána Hollého za umelecký preklad v kategórii próza získala Jana Petrikovičová za preklad diela Amor Towles: Stôl pre dvoch, ktoré vlani vyšlo vo vydavateľstve Tatran. Prémie v kategórii próza patria Kataríne Juskovej za preklad knihy Julie Otsuka: Plavci (Slovart) a Jánovi Štrasserovi za preklad románu Ľudmily Ulickej Prípad doktora Kukockého (Slovart).
Cenu Jána Hollého za umelecký preklad v kategórii poézia dostal Marián Andričík za preklad diela Béowulf (vydavateľstvo Modrý Peter). Prémiu v tejto kategórii získal Ján Zambor za preklad diela Antonio Machado: Bielou cestou si ma viedla (vydavateľstvo Perfekt).
Cenu Mateja Bela za vedecký a odborný preklad v kategórii interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy získala Katarína Széherová za preklad diela Andrea Marneros: Trpkejšia ako smrť je žena (vydavateľstvo F), v kategórii prírodných a lekárskych vied Veronika Majerová za preklad diela autorov Brian Cox a Jeff Forshaw - Čierne diery: Kľúč k pochopeniu vesmíru (Tatran).
Ako ďalej informuje LF, Cenu Mateja Bela v oblasti teórie dejín a kritiky prekladu dostali Katarína Bednárová, Mária Kusá, Silvia Rybárová a kolektív za Slovník prekladateliek a prekladateľov: vedy o človeku a kultúre, ktorý vydal Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV).
Prémie za vedecký a odborný preklad v kategórii spoločenských vied LF udelil Zuzane Trstenskej za preklad diela Heinz Insu Frenkl, Bella Myong, Dalton Frenkl: Kórejské mýty: Bohovia, hrdinovia a legendy (Ikar). Vladislav Gális získal prémiu za preklad knihy Edith Hamilton: Mytológia. Nesmrteľné príbehy o bohoch a hrdinoch (Ikar) a Erika Heráková za preklad titulu Verena König: Trauma a vzťahy, ktorý vyšiel v Tatrane.