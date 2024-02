Cena Bratislavská čučoriedka patrí B. Filanovi a N. Bendovej

Bratislava 5. februára (TASR) - Bratislavská Reduta bola v sobotu (3. 2.) dejiskom 20. ročníka Prešporského bálu. Jubilejný ročník podujatia otvoril Slovenský komorný orchester s Vivaldiho dielom Štyri ročné obdobia. V Redute sa hostia zabávali na troch scénach, súčasťou bálu bolo tradičné odovzdávanie ceny Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka.



Ako ďalej informujú organizátori, za nevšedné literárne stvárnenie cestovateľských zážitkov a rozprávačské majstrovstvo získal Bratislavskú čučoriedku v kategórii Osobnosť spisovateľ, textár, dramaturg, scenárista, moderátor, publicista, cestovateľ a rozprávač Boris Filan. V kategórii Idea - Počin sa držiteľkou ocenenia stala trénerka atletiky Naďa Bendová za založenie športovej akadémie Naša atletika - za výchovu mládeže v oblasti základného a vrcholového tréningu.



Prešporským bálom sa do sídla Slovenskej filharmónie opäť po rokoch vrátila tradícia fašiangových plesov. Hostia za zabávali na hudbu v podaní Big Bandu Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča, v stĺpovej sále Reduty naplnila parket skupina Hex, v Divadelnej sále zneli známe populárne melódie v podaní zoskupenia Funkiez a "duchoňovky" z repertoáru Duchoňovcov. "Standing ovation si vyslúžilo veľké prekvapenie už pred polnocou, o ktoré sa postaral slovenský operný spevák - tenorista Pavol Bršlík," približujú organizátori bálu, na ktorom tradičné polnočné prekvapenie priniesla skupina IMT Smile. O zábavu sa ďalej postarali Cigánski Diabli, Silent Trio a na záver sa s hosťami lúčil DJ Flebo.



Na podujatí nechýbali ani tradičné prvky ako prvé uvedenie mladých dám a pánov do spoločnosti, ktoré bál symbolicky uvádza prvým tancom frekventantov kurzov tanečnej školy Jagermajster. Ďalej sú to polnočné tancovanie v maskách či mimoriadne vydanie Polnočného magazínu.