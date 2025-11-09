< sekcia Regióny
Cena prvej parkovacej karty v Piešťanoch sa napokon nemení
Na základe protestu prokurátora nebude vydávanie parkovacích kariet obmedzené dĺžkou vozidla v daných kategóriách motorových vozidiel.
Autor TASR
Piešťany 9. novembra (TASR) - Cena prvej parkovacej karty v meste Piešťany sa nemení. Primátor mesta Peter Jančovič navrhoval znížiť cenu z pôvodných 40 eur na jedno euro. Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) však na štvrtkovom (6. 11.) zasadnutí nesúhlasili. Súčasne schválili zmeny vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta.
Jančovič v súvislosti s poplatkom za prvú kartu zdôraznil, že každá rodina potrebuje auto na štandardné rodinné záležitosti. „Ak sa má regulovať doprava, tak nie vyberaním peňazí. Tých 40 eur do mestského rozpočtu prinesie v úvodzovkách len 16.000 eur, ale za tie neopravíte ani cesty, ani žiadne parkovacie miesta. Nespravíte nič, čo by zlepšilo dopravnú situáciu,“ uviedol pre TASR.
Na základe protestu prokurátora nebude vydávanie parkovacích kariet obmedzené dĺžkou vozidla v daných kategóriách motorových vozidiel. Samospráva tiež vypustila ustanovenie o zákaze predaja parkovacích kariet dlžníkom na daniach a poplatkoch voči mestu.
Novela VZN počíta aj s vytvorením zmenšených státí pre motocykle s polovičnou parkovacou sadzbou, zavádza časovo obmedzené státie s parkovacou kartou na Nálepkovej ulici či časový limit pre vozidlá ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) pred nemocnicou. Pre držiteľov ŤZP parkovacej karty bude celková maximálna doba oslobodenia od platenia štyri hodiny denne. Radnica pre nich súčasne zavádza na Winterovej ulici od križovatky Winterovej a Nálepkovej po križovatku Winterovej a Sadu A. Kmeťa povinnosť sa zaregistrovať pri každom parkovaní.
Mesto, okrem iného, vodorovným dopravným značením vyznačí miesta pre parkovanie motocyklov s 50-percentnou sadzbou z hodinovej sadzby. Na parkovisku na Nálepkovej ulici bude dočasné parkovanie pre vozidlá s parkovacou kartou Rezident možné po dobu maximálne 13 hodín. Tento čas mesto odkomunikovalo s Nemocnicou Alexandra Wintera, pretože parkovisko využívajú aj zamestnanci nemocnice, ich pracovná doba je maximálne 12 hodín.
Novelizácia VZN prináša aj rozšírenie spoplatnených parkovacích zón o Sasinkovu ulicu od križovatky A. Hlinku po križovatku s Ulicou Hoštáky, Vážsku ulicu po koniec križovatky s Veternou ulicou, ulice Malá a Rybná od križovatky s Vážskou ulicou po križovatku s Prístavnou ulicou.
Jančovič skonštatoval ohľadom VZN o rezidenčnom parkovaní, že sa bude neustále otvárať, pretože je to živý mechanizmus. „Aj sa to deje. Ja som zriadil na mestskom úrade odbornú pracovnú skupinu, ktorá sa venuje parkovacej politike, ktorá vyhodnocuje podnety, čo týka parkovania v meste a na základe toho máme návrhy na zmeny všeobecne záväzných nariadení. Ja si myslím, že parkovanie sa bude meniť v najbližších rokoch veľakrát,“ doplnil.
